Waarschuwing voor sportschoolgangers

Duursporters kwamen er de afgelopen maanden wel uit tijdens de vele zonnige dagen. Nog nooit liepen er zo veel mensen hard. Op de fietspaden was het soms zelfs te druk met wielrenners. „Maar krachtsporters kunnen de afgelopen drie maanden zo maar 10 tot misschien wel 15 procent aan spierkracht hebben verloren”, schat Wiertz in

„Zelfs als ze thuis met gewichten aan de slag zijn gegaan. Ik heb op sociale media indrukwekkende trainingen gezien. Maar niet alle spieren zijn thuis goed te trainen. Lang niet iedereen gaat thuis met een halter en gewichten in zijn nek door de knieën. Zo zijn squats met een zware halter thuis vaak niet mogelijk. Dat kun je wel op de sportschool doen”, weet de bewegingswetenschapper.

"Trek, duw of stoot ongeveer 25 procent minder kilo’s dan voor de coronapauze"

Als je amper hebt kunnen trainen, trek, duw of stoot dan ongeveer 25 procent minder kilo’s dan voor de coronapauze, zo luidt een van de adviezen van Wiertz. „En dan nog is het heel goed mogelijk dat je spierpijn krijgt. Neem in dat geval een dag of twee rust en train de volgende keer misschien iets minder fanatiek. Als je zo aan drie trainingen in de week komt, ga je langzaam weer richting het niveau dat je had. Luister niet alleen goed naar je eigen lichaam. Raadpleeg ook een instructeur of trainer op de sportschool. Hij of zij kan een nieuw trainingsschema voor je maken waarmee je aan de slag kan.”

Sportscholen mogen woensdag van het kabinet hun deuren weer openen, twee maanden eerder dan aanvankelijk gepland. Klanten moeten bij binnenkomst een vragenlijst invullen en melden of ze gezondheidsklachten hebben gehad. Wie de keuring doorstaat, mag zich in het zweet werken dat niet achter mag blijven op apparaten of gewichten. Daarvoor zijn zeep en reinigingsdoekjes aanwezig. Douchen en omkleden is vaak nog niet mogelijk, vanwege regels tegen verspreiding van het coronavirus. Sporters mogen wel hun handen wassen. Net als op andere plaatsen in het land moeten ze onderling 1,5 meter afstand houden.