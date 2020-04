Belgische viroloog Marc Van Ranst: ’Misschien voetballen met mondkapjes een idee’

Het is nog steeds koffiedik kijken of en wanneer de voetbalcompetities in Europa weer hervat zouden kunnen worden. De Belgische Jupiler Pro League hoopt volgend seizoen gewoon te kunnen starten, desnoods achter gesloten deuren. Viroloog Marc Van Ranst waarschuwt dat alle voetballers eerst getest zouden moeten worden, en laat een ballonnetje op over voetballen met mondmaskers.