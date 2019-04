Reuser hoofdcoach bij KNVB

,,We denken een goede en veelzijdige trainersstaf samengesteld te hebben, met zowel ex-internationals als hoogopgeleide trainers, die naast veel voetbal- en trainingservaring een sociaalpedagogische achtergrond hebben'', zegt Art Langeler, de nieuwe directeur voetbalontwikkeling bij de KNVB.

Langeler had zelf Jong Oranje onder zijn hoede, maar hij is bij het hoogste talententeam inmiddels opgevolgd door Erwin van de Looi. Oud-international Bert Konterman schuift van Oranje onder 18 jaar door naar Onder 20. Maarten Stekelenburg blijft coach van Onder 19, Mischa Visser gaat aan de slag bij Onder 18 én Onder 16. De 31-jarige Groninger slaagde dit voorjaar voor de cursus Coach Betaald Voetbal.

Peter van der Veen krijgt de leiding over Onder 17, eenmalig international Reuser wordt na vier jaar als assistent nu hoofdcoach van Onder 15. ,,In de nieuwe opzet zijn alle coaches fulltime in dienst van de KNVB, hun takenpakket is dan ook divers en uitgebreid'', aldus Langeler.