Video - Tranen Taison na racisme fans Dinamo Kiev

De 31-jarige middenvelder beging een overtreding en kreeg vervolgens een bak aan racisme van de supporters van Dinamo Kiev over zich heen. De Braziliaan ging in woord en gebaar de confrontatie aan. De arbiter legde het spel vervolgens voor een paar minuten stil. Bij terugkomst op het veld kon de scheidsrechter vervolgens niet anders dan Taison alsnog de rode kaart tonen, omdat de Zuid-Amerikaan een doorgebroken speler had gevloerd. Taison droop vervolgens huilend af.

Shaktar-trainer Luís Castro nam het na afloop op voor zijn intens verdrietige aanvoerder. „Ik steun ieder slachtoffer van racisme en dus ook mijn jongens”, zei de Portugees. „Elke vorm van racisme is onaanvaardbaar. We moeten racisme elke seconde van de dag proberen te bestrijden.” Regerend landskampioen Shakhtar won wel, met 1-0.

„Ik zal nooit zwijgen over zo’n verachterlijke en onmenselijke daad”, zei Tasion zelf. Op Instagram verklaarde de Braziliaan ook nog: „Mijn tranen waren vanwege verontwaardiging, afwijzing en hulpeloosheid, omdat ik niks kon uitrichten. Ons is vroeg geleerd om sterk te zijn en te vechten! Voor onze rechten en gelijkheid.”

Bekijk hieronder de beelden: