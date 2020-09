Droomdeal Sergiño Dest naar FC Barcelona reclame voor Ajax

Sergiño Dest vervolgt zijn loopbaan bij FC Barcelona. Ⓒ ANP/HH

De zucht van verlichting die Sergiño Dest (19) zaterdagavond slaakte, moet bijna in Barcelona te horen zijn geweest. De verdediger kreeg na zijn korte invalbeurt tegen Vitesse (2-1) te horen dat er met FC Barcelona overeenstemming is bereikt over zijn transfersom. En dus heeft hij permissie om zondagmiddag of maandag naar Spanje te vliegen en te onderhandelen over een meerjarig contract.