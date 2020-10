Julian Nagelsmann heeft plannen met Justin Kluivert

Het ontbreekt Kluivert nog wat een wedstrijdritme, maar dat weerhoudt de Duitse oefenmeester er niet van om al vooruit te kijken waar hij Kluivert wil inpassen. „Aan de vleugels”, zegt Nagelsmann in gesprek met Bild. „In het centrum zijn we namelijk al goed bezet.”

Nagelsmann gelooft dat Kluivert zich goed kan ontwikkelen in de Bungesliga en ziet de van Roma overgenomen aanvaller (huur) een mooie carrière tegemoet gaan. De Leipzig-trainer vergelijkt hem zelfs met een van de beste vleugelaanvallers van dit moment: Bayern-speler Serge Gnabry. „Als je kijkt naar de manier waarop zij voetballen, dan zie ik zeker overeenkomsten”, aldus Nagelsmann over Kluivert en zijn voormalige pupil bij Hoffenheim. „Serge is een uitzonderlijke speler en het zou prachtig zijn als Kluivert ook ooit zo’n niveau kan halen.”

Gnabry, nu een vaste waarde voor de Champions League-winnaar en Duits kampioen, werd in het seizoen 2017/2018 door Bayern verhuurt aan Hoffenheim, waar toen Nagelsmann de scepter zwaaide. De trainer posteerde Gnabry in dat seizoen als links -of rechtsbuiten. Een rol die Kluivert ook bij Leipzig moet in gaan vullen.

Het belangrijkste is dat Kluivert speelminuten gaat maken. Iets waar het bij Gnabry toentertijd juist niet aan ontbrak. „Serge was al een stap verder toen hij bij Hoffenheim kwam. Simpelweg omdat hij destijds regelmatig speelde. Bij Kluivert is dat niet het geval. Hij moet eerst zijn ritme zien te vinden.”

Ritme opdoen moet met het overvolle speelschema haast geen probleem worden voor de 21-jarige oud-Ajacied. Tot aan de winterstop - die in Bundesliga begint op 20 december - komt de club zestien keer in actie, inclusief zes duels in de Champions League. RB Leipzig zit in een zware poule met PSG, Manchester United en Istanbul Basaksehir als tegenstanders.