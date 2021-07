Kolderiek moment kenmerkend voor situatie Go Ahead Eagles

Gerrit Nauber in duel met Delano Burgzorg. Ⓒ Wout van Zoeren

Almelo - Bas Nijhuis en Björn Kuipers werden ooit in één adem genoemd als talentvolle scheidsrechters uit het Oosten, maar hun paden zijn ver uiteen gaan lopen. Waar Kuipers zondagavond op een uitverkocht Wembley de kroon op zijn carrière zette met het fluiten van de EK-finale Italië-Engeland, daar was Bas Nijhuis een dag eerder een van de hoofdrolspelers bij een slapstick-achtig moment bij de oefenwedstrijd Heracles Almelo-Go Ahead Eagles (1-0) in een karig gevulde Erve Asito in Almelo.