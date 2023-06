Premium Het beste van De Telegraaf

De laatste stand van zaken over Xavi, Pepi, Timber en Sambo ’Huntelaar weet wat Ajax Alvarez beloofde’

Door Onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Edson Alvarez Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM Edson Alvarez (25) mag ervan uit gaan dat Ajax zich coöperatief opstelt in de onderhandelingen met Borussia Dortmund. „Klaas-Jan Huntelaar is – na het vertrek van Gerry Hamstra en Alfred Schreuder – de enig overgeblevene en weet wat Ajax Alvarez beloofde”, zegt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. „Nadat vorig jaar op de laatste dag van de transfermarkt een bod van 50 miljoen euro van Chelsea werd geweigerd en Alvarez daar heel boos op reageerde, werd hem verteld dat deze zomer met hem zou worden meegedacht.”