Sifan Hassan: ’Zit voorlopig goed in Ethiopië’

Hassan is moeilijk bereikbaar in het dorp Sululta, vlak bij de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. „Dat is altijd zo wanneer ze met focus aan het trainen is”, zegt haar manager Sander Ogink. „Bovendien zijn de internet- en telefoonverbindingen daar erg slecht. Maar het gaat goed met Sifan. Ze is al vanaf 24 februari in Ethiopië en kan daar vanwege de hoogte en het klimaat prima trainen. Haar coach Tim Rowberry is bij haar, maar die gaat binnenkort weer naar Amerika. Sifan komt voorlopig de Verenigde Staten niet binnen omdat ze geen permanente verblijfsvergunning heeft.”

Volgens Ogink gaat Hassan, de wereldkampioene op de 1500 en de 10.000 meter, er nog vanuit dat de Olympische Spelen doorgaan. „Zolang er niet anders is besloten, traint ze met die gedachte in haar hoofd. Zo is Sifan, ze wil niet iets gaan invullen wat nog niet is besloten. Haar eerstvolgende wedstrijd is volgens de planning nu op 7 juni in het Amerikaanse Eugene. Die zal waarschijnlijk niet doorgaan, maar zolang dat niet officieel is, houdt ze ook dat als doel in haar hoofd.”

In Ethiopië zijn officieel nauwelijks besmettingen met het coronavirus geconstateerd en nog geen doden gevallen. „Ook daar mag je niet in groepen trainen, maar dat doet Sifan ook niet”, zegt Ogink. „Ze zit daar voorlopig goed en is er veel beter aan toe dan sommige andere atleten die ik begeleid. Een paar zitten in Spanje en mogen hun huis niet uit. Dus zij kunnen helemaal niet trainen en dat geeft veel onrust.”

Lees hoe andere topsporters in het buitenland omgaan met de coronacrisis in de Premium-editie van De Telegraaf/Telesport: