Getergde technisch manager Hamstra: ’Schreuder levert geweldige prestatie bij Ajax’

Hamstra werd bij RTL 7 gevraagd over de transferzomer van Ajax en zijn mening over de prestaties tot dusverre, van de Amsterdammers en Schreuder dit seizoen. ,,Nadat Marc Overmars wegging, is het heel hectisch geweest. We kwamen in een rare fase terecht. Met Klaas-Jan Huntelaar zijn we een samenwerking begonnen en we hebben tien nieuwe spelers. In dat opzicht is het een mooie achtbaan geweest”, zo stelt hij.

Ajax heeft vooral Europees gezien nog niet veel laten zien dit seizoen in Champions League en ook nationaal wat steken laten vallen, maar Hamstra ziet het anders. ,,Als je ziet hoe je ervoor staat… Ik denk dat je terug moet naar 1997 voor zoveel mutaties in de spelersgroep. Als je in een situatie terechtkomt waarin meer dan tien spelers weggaan en je tien nieuwe spelers moet halen, mag je alleen maar concluderen dat Alfred Schreuder en zijn staf een geweldige prestatie leveren.”

’Hoe vaak heeft Ajax overwinterd laatste acht jaar?’

Om te vervolgen: ,,We staan bovenaan in de competitie, we staan vier punten los. We hebben twee punten meer dan vorig seizoen op dit moment. In de Champions League hebben we nog een kans en hebben we twee topploegen getroffen.” Een overgangsjaar? ,,Nee. We hebben een heel simpele doelstelling: kampioen worden en Europees overwinteren.”

Maar moet Ajax dan niet hoger inzetten, is de logische vervolgvraag. Hamstra reageert als door een adder gebeten. ,,Weet jij hoe vaak Ajax de laatste acht jaar overwinterd heeft? Weet je dat? De laatste acht jaar is dat twee keer gelukt. Je zit met Liverpool, dat drie van de vijf laatste Champions League-finales speelde, en bij Napoli, dat de vorm van zijn leven heeft. Natuurlijk willen we bij de eerste twee komen, maar het is geen appeltje-eitje voor een Nederlandse club.”

Kritiek

Op de vraag wat hij ervan vindt dat er zoveel aanwinsten buiten de basis vallen, kan hij een duidelijk antwoord geven. ,,Van de tien waren er drie geblesseerd, twee hebben gespeeld en we weten allemaal dat Brobbey en Conceição gehaald zijn voor nu en voor de toekomst. In dat opzicht ben ik het er niet mee eens. De context en de nuance is weg. Ik vind het prima dat er kritiek is, dat hoort erbij, maar het ligt allemaal wat genuanceerder.”

Toch kan hij wel leven met de kritiek. ,,We leven gelukkig in een vrij land, iedereen mag zijn mening geven. Kritiek hoort erbij. Ik loop al dertig jaar mee.”