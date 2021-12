Lewis Hamilton heeft nog steeds een ’constante angst’ voor het coronavirus

Vorig jaar raakte de zevenvoudig F1-kampioen besmet met Covid-19 in Bahrein en miste hij de voorlaatste race van het seizoen. Sindsdien is de wereldkampioen volledig gevaccineerd.

Hoewel hij al eens besmet raakte en goed beschermd is door het vaccin, geeft Hamilton aan dat hij nog altijd enorm voorzichtig is, want een besmetting in de eindsprint van de spannende titelstrijd zou heel ongelegen komen.

Vreemd

„Je leeft in constante angst”, zei hij in interview met het Duitse Auto Motor und Sport. „Voor de mensen om me heen is het niet erg als ze een dag op het werk missen. Maar voor ons als rijders kan het cruciaal zijn. Als je één of twee races mist, is het jaar voorbij.”

Hij vervolgt: „Ik zie andere sporters die er super relaxed over zijn en het niet erg lijken te vinden als ze het krijgen. Dat voelt voor mij vreemd.”

Eigen regels

Er is ook meer bezoek toegelaten in de paddock, zij het wel onder bepaalde voorwaarden. Maar Hamilton houdt zich vooral aan zijn eigen regels en vindt bijvoorbeeld afstand bewaren belangrijk.

„De regels zijn op sommige gebieden wat versoepeld. Het is gemakkelijk om onvoorzichtig te worden en in de problemen te komen, dus je moet er altijd rekening mee houden.”

Corona speelde WK-strijd parten

En dus: „Mijn benadering van sociale contacten is nu heel anders dan vroeger, want je houdt afstand van iedereen en houdt altijd je adem in als er mensen om je heen zijn.”

Hamilton laat weten dat hij zich op zijn best voelt om de eindstrijd voor de wereldtitel aan te gaan, al geeft hij toe dat zijn Covid-besmetting van vorig jaar hem vooral tijdens de eerste helft van het seizoen soms parten gespeeld heeft.

Moeilijkste ooit

„De eerste helft van dit seizoen was een van de moeilijkste die ik ooit heb meegemaakt”, blikt Hamilton daarop terug.

„Ik moest me er echt doorheen vechten. Ik concentreerde me op mijn herstelprogramma en de training, gebruikte ademhalingstechnieken en liep bijna elke dag.”

„Door de intensievere training had ik geen problemen in de hetere wedstrijden na de zomerstop. Daar ben ik dankbaar voor. Ik heb het gevoel dat ik er eindelijk vanaf ben.”

Overigens houdt Hamilton niet van iedereen in zijn omgeving evenveel afstand.

