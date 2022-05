Herbeleef: Real Madrid voor de veertiende keer beste van Europa

Absolute uitblinker in de eindstrijd in Parijs was Real-doelman Thibaut Courtois, die met name Liverpool-aanvaller Mo Salah tot wanhoop dreef. Wat de Egyptenaar ook probeerde, hij kreeg de bal niet langs de Belgische doelman.

Bekijk via onze uitgebreide livewidget alle statistieken van de finale tussen Liverpool en Real Madrid.

Het duel in Parijs ging liefst 36 minuten later dan gepland van start. Volgens de directie van het Stade de France in Parijs is de maatregel genomen om veiligheidsredenen. De organisatie is bezorgd omdat veel Liverpool-fans door grote drukte het stadion niet op tijd konden bereiken. Ook is een deel van de aanwezige toeschouwers zonder kaartje het stadion binnengekomen, wat tot chaotische taferelen rond het stadion leidde.