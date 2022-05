LIVE Champions League: Liverpool dringt aan in eerste twintig minuten

Het is de derde keer dat beide elftallen tegenover elkaar staan in de finale van de Champions League (voorheen Europa Cup 1). In 1981, in Parc des Princes van Parijs, won Liverpool, in 2018 was Real Madrid in Kiev de sterkste.

Het duel in Parijs is liefst 36 minuten later dan gepland van start gegaan. Volgens de directie van het Stade de France in Parijs is de maatregel genomen om veiligheidsredenen. De organisatie is bezorgd omdat veel Liverpool-fans door grote drukte het stadion niet op tijd konden bereiken. Ook is een deel van de aanwezige toeschouwers zonder kaartje het stadion binnengekomen, wat tot chaotische taferelen rond het stadion leidde.

Liverpool speelt met Virgil van Dijk, Fabinho en Thiago Alcantara in de beginopstelling. De drie zijn voldoende hersteld van hun blessures. Van Dijk viel eerder geblesseerd uit in de finale van de FA Cup, waarin Liverpool na strafschoppen won van Chelsea.

De opstelling van Real Madrid kent geen verrassingen. Coach Carlo Ancelotti koos voor de min of meer verwachte elf, met uiteraard Karim Benzema als centrale aanvaller. Gareth Bale zit op de bank.