Infantino: het voetbal verovert Rusland

De 48-jarige Zwitser heeft hoge verwachtingen van het WK in Rusland. „Morgen is de aftrap in het prachtige Loezjniki-stadion. Het voetbal gaat voor een tijdje de wereld veroveren. Samen met de 150 miljoen inwoners van Rusland gaan we het mooiste evenement vieren dat de wereld ooit heeft gezien. Ik ben Rusland dankbaar en ook president Vladimir Poetin, die ons later vandaag zal komen vergezellen op het congres.”

Corruptie

Ghana ontbreekt op het 68e congres van de FIFA, omdat de voorzitter van de nationale voetbalbond vanwege een corruptieschandaal is opgestapt. De andere 210 leden van de mondiale bond zijn wel van de partij in Moskou. Zij beslissen onder meer waar het WK van 2026 wordt gehouden.