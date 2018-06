Spaanse bond: 'Lopetegui onderhandelde achter onze rug om'

"De onderhandelingen hebben plaatsgevonden zonder dat wij daarvan wisten'', zei bondsvoorzitter Luis Rubiales op een persconferentie in het basiskamp van de Spanjaarden in Krasnodar. "Pas 5 minuten voordat het persbericht van Real Madrid kwam, zijn wij ingelicht. Dat is niet zoals het hoort. Dit is het Spaanse nationale elftal. Je kunt die dingen niet op deze manier doen."

"Dit is een heel complexe situatie. We zitten twee dagen voor onze eerste wedstrijd op het WK en er is veel werk te doen. De spelers en staf gaan er alles aan doen om zo ver mogelijk te komen. Uiteindelijk zal dit ons sterker maken.

Er waren nog wel lovende woorden voor Lopetegui. "Nee, ik voel me niet verraden door Julen. Ik bewonder en respecteer hem. Ik zie hem als een toptrainer, het was dan ook erg moeilijk om deze beslissing te nemen,'' aldus Rubiales.