Sport kort: Mike Teunissen verlaat Parijs-Nice: ’Niet forceren richting klassiekers’

Teunissen verlaat Parijs-Nice met oog op klassiekers

11.36 uur: Mike Teunissen heeft Parijs-Nice verlaten. De 29-jarige Limburger voelde zich de afgelopen dagen niet zo goed en besloot aan het begin van de zevende etappe, een rit over 155,5 kilometer met de aankomst op de Col de Turini, af te stappen. Volgens zijn ploeg Jumbo-Visma wil Teunissen „niets forceren met het oog op de klassiekers.”

De afgelopen dagen haakten al tientallen renners af in Parijs-Nice, onder wie de Nederlandse sprinters Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen. Jumbo-Visma was een van de weinige ploegen die nog met alle zeven renners in de koers zat. Teunissen stond op de 84e plek in het algemeen klassement, met een achterstand van bijna 40 minuten op zijn ploeggenoot Primoz Roglic. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma draagt de gele leiderstrui.

Financiële steun van IOC voor Oekraïense sporters in nood

11.13 uur: Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft 200.000 dollar, omgerekend ruim 180.000 euro, beschikbaar gesteld voor Oekraïense sporters. Dat geld is onder meer bedoeld om atleten, coaches en hun familieleden te evacueren uit oorlogsgebieden in Oekraïne en ze op veilige plekken op te vangen.

Het IOC financiert daarnaast de voorbereiding van de Oekraïense gymnastiekploeg op de komende toernooien, waaronder de wereldbekers en de EK, en de achttien atleten uit Oekraïne die in Turkije zitten.

IOC-voorzitter Thomas Bach kondigde vorige week al de oprichting van een solidariteitsfonds voor Oekraïne aan. De samenwerkende Europese olympische comités doen daar ook aan mee. Voormalig polsstokhoogspringer Sergei Boebka, voorzitter van het olympisch comité van Oekraïne en IOC-lid, leidt de werkgroep die bekijkt waar het geld het beste voor gebruikt kan worden.

„We hebben nu de meest dringende zaken bepaald”, aldus Boebka. „Naarmate de situatie zich verder ontwikkelt, kunnen daar in de komende dagen en weken andere prioriteiten bij komen. Het solidariteitsfonds biedt dan steun.”

Het IOC riep kort na het begin van de door Rusland ontketende oorlog in Oekraïne alle internationale sportbonden op om sporters uit Rusland en Belarus voorlopig te weren op internationale evenementen.

Geen FC Groningen, maar Roda JC voor Van Anholt

10.47 uur: Verdediger Pelé van Anholt heeft dan toch een nieuwe club gevonden. De 30-jarige Fries voetbalt de rest van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie voor Roda JC. Van Anholt was vorige maand op proef bij FC Groningen, maar hij wist bij de huidige nummer 10 van de Eredivisie geen contract af te dwingen.

„Pelé is een multifunctionele verdediger die uit het juiste hout is gesneden als profvoetballer”, zegt trainer Jurgen Streppel van Roda, dat in de eerste divisie op de zesde plaats staat. „Met zijn 30 jaar en ruim 160 gespeelde Eredivisiewedstrijden brengt hij een brok aan ervaring mee.”

Van Anholt zat zonder club na zijn vertrek afgelopen zomer bij de Cypriotische club Enosis Neon Paralimni. Hij trainde eerder mee bij sc Heerenveen, de club waar hij werd opgeleid, om zijn conditie op peil te houden. De vleugelverdediger speelde ook voor FC Emmen, Willem II, NAC Breda en de Amerikaanse club LA Galaxy.

Zitskiër De Langen draagt vlag bij sluiting Paralympische Spelen

10.28 uur: Zitskiër Niels de Langen draagt zondag de Nederlandse vlag bij de sluitingsceremonie van de Paralympische Spelen in Peking. De Langen (23) won begin deze week brons op de supercombinatie. Hij komt zondag ook nog in actie op de slalom.

Vorige week bij de opening van de Paralympische Spelen droeg het snowboardkoppel Lisa Bunschoten en Chris Vos de Nederlandse vlag het stadion in. Vos pakte vrijdag een zilveren medaille op het onderdeel banked slalom, zijn vriendin Bunschoten greep naast de medailles.

Esther Vergeer, de chef de mission van TeamNL in China, wees De Langen aan als vlaggendrager bij de sluiting. „Niels heeft hier in Peking onder lastige omstandigheden laten zien dat hij de aansluiting met de wereldtop echt gemaakt heeft”, aldus Vergeer. „Met een prachtige bronzen medaille als bekroning.”

De Nederlandse ploeg pakte vooralsnog drie medailles op de Paralympische Spelen. Zitskiër Jeroen Kampschreur veroverde zilver op de supercombinatie. De acht skiërs en snowboarders van TeamNL die meedoen aan de Paralympische Spelen zijn zondag allemaal van de partij bij de sluiting in het Vogelneststadion. „De sluitingsceremonie is een mooi moment om deze bijzondere Spelen met elkaar af te sluiten”, aldus Vergeer.

Record voor coach Popovich met 1336e overwinning in NBA

08.41 uur: Basketbalcoach Gregg Popovich heeft het recordaantal overwinningen in de NBA verbeterd. De 73-jarige Amerikaan vierde vrijdagavond met San Antonio Spurs de 1336e zege uit zijn carrière. Daarmee overtrof hij Don Nelson, die tussen 1976 en 2010 in de Amerikaanse basketbalcompetitie 1335 overwinningen had geboekt.

Popovich fungeert al sinds 1996 als hoofdcoach van de Spurs. Hij veroverde met zijn ploeg vijf titels in de NBA, in 1999, 2003, 2005, 2007 en 2014. Begin deze week evenaarde Popovich, die vorig jaar als bondscoach de nationale ploeg in Tokio naar olympisch goud leidde, het record van Nelson met een zege op Los Angeles Lakers. Voor eigen publiek tegen Utah Jazz volgde zege nummer 1336 (104-102).

Popovich had 2030 wedstrijden nodig om het record van Nelson, die 2398 keer als hoofdcoach op de bank zat, te verbeteren. „Iedereen deelt mee in dit record. Het is niet van mij, het is van ons allemaal hier in deze stad”, zei de Amerikaan, nadat zijn ploeg in het vierde kwart een achterstand van 15 punten had weggewerkt. „Basketbal is een teamsport.”

San Antonio Spurs staat met 26 zeges tegenover 41 nederlagen op de elfde plaats in het westen, waarin Utah Jazz de vierde plek inneemt (41-25). De ploeg van Popovich kon de zege goed gebruiken in de strijd om deelname aan de play-offs.

LeBron James leidde LA Lakers met 50 punten naar een overwinning op Washington Wizards (122-109). De 37-jarige James kwam eerder deze maand tegen Golden State Warriors al eens tot 56 punten. De in 2020 overleden Kobe Bryant was in het seizoen 2007-2008 de laatste speler van de Lakers die in meerdere wedstrijden minimaal 50 punten maakte.