Spaanse spelers balen van WK-rel

Marca meldt dat Sergio Ramos, Andrés Iniesta, David Silva, Gerard Piqué, Sergio Busquets en Pepe Reina zijn opgestaan.

"Zij vonden het een slecht idee om gekrenkte trots zo vlak voor het WK voor een 'explosie' te laten zorgen. De spelers zijn Rusland afgereisd om een toernooi te spelen dat slechts eens in de vier jaar plaatsvindt. Voor veel van hen is het bovendien de laatste kans om het WK te winnen", aldus de Spaanse krant.

De roep van de spelers werd echter niet beantwoord door Rubiales, die tot diep in de nacht met Lopetegui en technisch directeur Fernando Hierro overlegde, maar er woensdag toch voor koos om de trainer te ontslaan en Hierro als vervanger aan te wijzen.

De voorzitter was dinsdag halsoverkop teruggevlogen naar de Spaanse basis in Krasnador nadat Real Madrid bekend had gemaakt dat Lopetegui na het WK aan de slag zou gaan in het Santiago Bernabeu. Rubiales was totaal verrast door het plotselinge persbericht.

