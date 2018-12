Van Persie in weemoedige bui

De aanvaller maakte op 13 juni 2014 in het openingsduel voor het Nederlands elftal op het WK in Brazilië tegen Spanje vlak voor rust de gelijkmaker (1-1) na een fantastische kopgoal. Daley Blind passte de bal links vanaf het middenveld hoog richting de zestienmeter. Keeper Iker Casillas kwam uit, maar zag dat hij het ingevlogen leder niet kon pakken. Dat kon Van Persie wél. Met een snoekduik kopte hij de bal over de Spaanse sluitpost heen.

Na rust maakte Nederland gehakt van de wereldkampioen van 2010. Aan de hand van een uitmuntende Arjen Robben (2x) liep Oranje uit naar 5-1. Van Persie en Stefan de Vrij maakten de andere goals. De wereldkampioen werd op 13 juni 2014 te kijk gezet door het verrassende Oranje van bondscoach Louis van Gaal.