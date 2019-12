AZ geeft ondanks nederlaag toch signaal af

Calvin Stengs (rechts) met Andreas Pereira van Manchester United. Ⓒ BSR Agency

De AZ-talenten die een opleiding in eigen land verkozen boven een financieel aantrekkelijk maar ongewis buitenlands avontuur, mochten gisteravond in de schijnwerpers acteren van het Theatre of Dreams. De auditie verliep niet geheel vlekkeloos. De 4-0 nederlaag ten spijt zijn de jonge Alkmaarse groeibriljanten toch weer een ervaring rijker.