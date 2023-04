Goal en assist Malen niet genoeg voor zege Dortmund, gelijkspel Bayern

Malen maakte na ruim een half uur de 2-0 voor Dortmund. De oud-PSV’er ving de bal net buiten het zestienmetergebied op, passeerde twee man en schoot raak. Een kleine 10 minuten eerder had Sébastien Haller voor de 1-0 gezorgd. De voormalig spits van Ajax scoorde na voorbereidend werk van Malen.

Konstantinos Mavropanos van Stuttgart werd in de 39e minuut, bij 0-2, uit het veld gestuurd. Met een man minder kwam de thuisclub na de hervatting toch langszij. De Fransman Tanguy Coulibaly en Josha Vagnoman waren daarvoor verantwoordelijk.

In extra tijd leek de Amerikaan Giovanni Reyna alsnog voor de winst van Dortmund te zorgen. In de 97e minuut werd het echter nogmaals gelijk, dankzij Silas Katompa Mvumpa.

Bayern

Bayern München leidde halverwege tegen Hoffenheim met 1-0. De Fransman Benjamin Pavard tikte van dichtbij binnen, nadat zijn landgenoot Kingsley Coman de bal na een afgeslagen hoekschop weer het strafschopgebied in had geschoten. Halverwege de tweede helft werd het gelijk. De Kroaat Andrej Kramaric passeerde doelman Yann Sommer uit een vrije trap.

Matthijs de Ligt (links) krimpt ineen evenals zijn ploeggenoot Benjamin Pavard. Ⓒ AFP

Het was niet de eerste teleurstelling voor Bayern sinds Thomas Tuchel de enkele weken geleden ontslagen trainer Julian Nagelsmann opvolgde. De kampioen werd uitgeschakeld in de Duitse beker (door SC Freiburg) en lijkt in de kwartfinales van de Champions League voor een onmogelijke opgave te staan, na de ruime nederlaag in het eerste duel met Manchester City (3-0).

Matthijs de Ligt was zoals gebruikelijk basisspeler bij Bayern München. Ryan Gravenberch viel zo’n 10 minuten voor tijd in.

