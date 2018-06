KNVB grapt over WK-deelname Oranje

"Waren we er net klaar voor, blijkt het toch om een grap te gaan. Bedankt hè", plaatste de voetbalbond op Twitter bij een foto van een stapel matrassen, klaar voor vertrek, met daarop stickers met de namen van enkele internationals.

De KNVB reageerde op een tweet waarin werd gesteld dat Spanje na het ontslaan van bondscoach Julen Lopetegui niet meer mocht deelnemen aan het WK in Rusland ging. Oranje zou eerste reserve zijn. Veel mensen hoopten (tegen beter weten in) dat het berichte klopte, maar Oranje stond niet eens in de play-offs en komt dus helemaal niet in aanmerking.

De foto van de matrassen is ook een subtiele verwijzing naar het relletje van vorige week bij De Rode Duivels. In België ontstond flink wat ophef nadat in een reportage beelden werden getoond met daarop het beddengoed van de spelers. Vijf matrassen ontbraken echter en dus leek al duidelijk welke spelers zouden afvallen voor de definitieve selectie.

Uiteindelijk klopte 'matrasgate' slechts deels. Matz Sels Sels, Christian Kabasele en Jordan Lukaku vielen daadwerkelijk af, maar Adnan Januzaj en Leander Dendoncker mochten wel mee naar Rusland.