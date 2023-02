Tottenham-trainer Conte: ’Het was een plotselinge en ernstige noodsituatie’

Conte stond dinsdag nog wel langs de lijn in het verloren uitduel met AC Milan in de achtste finales van de Champions League (1-0). Dokters in Italië zeiden dat Conte nog iets meer tijd moet nemen voor zijn herstel, waardoor de Italiaan voorlopig thuis zit. De trainer werd eind januari onwel en onderging op 1 februari een ingreep aan zijn ontstoken galblaas.

„Helaas heb ik het proces onderschat. Het was geen routineoperatie, maar een plotselinge en ernstige noodsituatie”, schrijft Conte op Instagram. „Mijn lichaam heeft geleden onder mijn ongeduld. Daarom ben ik nu genoodzaakt te stoppen tot ik volledig hersteld ben. Wie mij kent, weet hoe lastig dat voor mij is. Maar het is nodig. Kom op, Spurs!”

Aflopend contract

Het contract van Conte bij Tottenham loopt na dit jaar af. De Londense club heeft de optie de verbintenis met een jaar te verlengen.

Tottenham staat vijfde in de Premier League en speelt zondag thuis tegen West Ham United.