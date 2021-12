Zhongyan Ning profiteert van afwezigheid Nederlanders op 1000 meter

De Russische wereldrecordhouder Pavel Koelizjnikov (1.05,69) stelde opnieuw teleur. Hij reed met 1.08,60 de negentiende tijd. Op de 500 meter kwam Koelizjnikov eerder op de dag niet verder dan 34,40 in de B-groep.

Nederlanders verschenen in Calgary op de kilometer niet aan de start in de A-groep. De drie olympische startbewijzen voor Oranje op dit nummer waren al ruimschoots binnen. De eerste drie wereldbekerraces van dit seizoen leverden op de 1000 meter bij de mannen steeds een volledig Nederlands podium op. Daardoor bestond de top vier van het wereldbekerklassement tot aan Calgary uit Thomas Krol, Kjeld Nuis, Hein Otterspeer en Kai Verbij. Na de resultaten zondag op de Canadese ijspiste bleef Krol aan de leiding.

In de Nederlandse nacht van zondag op maandag komen in Calgary in de B-divisie nog wel Ronald Mulder, Louis Hollaar, Serge Yoro, Tijmen Snel en Lennart Velema in actie op de 1000 meter namens Oranje.

Nipte zege Bowe op 1500 meter in Calgary

Brittany Bowe won de 1500 meter bij de vrouwen. De Amerikaanse rijdster won nipt met een tijd van 1.52,05. De Japanse Nana Takagi eindigde als tweede met een persoonlijk record van 1.52,06. Haar landgenote Ayano Sato pakte brons met een tijd van 1.52,19.

Miho Takagi deed in Calgary niet mee aan de 1500 meter. De wereldrecordhoudster uit Japan (1.49,83) had de eerste drie wereldbekerwedstrijden op deze afstand gewonnen. Ze zakte in het wereldbekerklassement naar de derde plek. Sato is de nieuwe leidster, gevolgd door Bowe.

Brittany Bowe pakt de zege. Ⓒ ANP/HH

Nederland was zondag in Calgary in de A-divisie niet vertegenwoordigd op de schaatsmijl. Onder anderen olympisch kampioene Ireen Wüst en Nederlands kampioene Antoinette de Jong kozen voor een andere weg richting het olympisch kwalificatietoernooi eind deze maand in Heerenveen.

In de B-divisie in Calgary komen in de Nederlandse nacht van zondag op maandag Sanne in ’t Hof, Reina Anema, Robin Groot, Joy Beune en Lotte van Beek in actie op de 1500 meter.

Moesjtakov wint 500 meter

De Rus Viktor Moesjtakov heeft bij de vierde wereldbeker in Calgary de tweede manche van de 500 meter op zijn naam geschreven. Hij zegevierde in een persoonlijk record van 33,90 seconden, mede dankzij een zeer snelle opening van 9,39. Het was de eerste keer voor Moesjtakov dat hij dit wereldbekerseizoen op het podium eindigde op de 500 meter.

De Japanner Yuma Murakami pakte zilver met een tijd van 33,99. De Canadees Laurent Dubreuil eindigde als derde in 34,06. Voor de leider in het wereldbekerklassement was het zijn achtste podiumplaats op rij dit seizoen op de 500 meter in dit circuit.

Dubreuil had vrijdag de eerste 500 meter in Calgary gewonnen in een tijd van 33,77. Dat was de derde tijd ooit op deze afstand. Alleen de Russische wereldrecordhouder Pavel Koelizjnikov (33,61) was twee keer sneller. Hij reed zondag in de B-groep de tweede tijd (34,40).

Er verschenen zondag geen Nederlanders aan de start op de 500 meter in de A-divisie. Ronald Mulder, hersteld van een liesblessure, kwam eerder op de dag in de B-groep in actie en reed de negende tijd (34,79). De nationale recordhouder (34,08) eindigde afgelopen vrijdag tijdens de eerste manche op de negentiende plek in de A-divisie met een tijd van 35,01.

Lennart Velema kreeg zondag in de B-groep een diskwalificatie achter zijn naam en Serge Yoro ging al bij de start onderuit en finishte niet. Stefan Westenbroek eindigde als twintigste (35,24) en Louis Hollaar reed de 25e tijd (35,86).

Nederlandse topsprinters als Kai Verbij, Dai Dai N’tab en Hein Otterspeer sloegen het internationale toernooi in Calgary over. Zij haalden dit seizoen op de 500 meter nog geen podiumplaatsen in de wereldbeker.

Amerikaanse schaatsploeg wint achtervolging, Nederland zesde

23.54 uur: De Amerikaanse schaatsploeg heeft bij de wereldbeker in Calgary de achtervolging voor mannen gewonnen. Casey Dawson, Emery Lehman en Ethan Cepuran wisten zonder kopman Joey Mantia toch de beste tijd neer te zetten: 3.35,58. De Amerikanen veroverden dankzij de tweede zege op rij op dit onderdeel de wereldbeker.

Olympisch kampioen Noorwegen eindigde als tweede in 3.36,24 en Rusland werd derde met een tijd van 3.39,54. Nederland moest met een gelegenheidsformatie genoegen nemen met de zesde plek (3.41,83). Namens Oranje kwamen Marcel Bosker, Bart Hoolwerf en Marwin Talsma in actie.

Met Sven Kramer, Patrick Roest en Bosker in het team won Nederland vorige maand de ploegachtervolging bij de eerste wereldbeker. Een gelegenheidsteam met Jan Blokhuijsen, Talsma en Bosker eindigde tijdens de derde wereldbeker vorig weekeinde in Salt Lake City ook als zesde.

De Italiaanse Francesca Lollobrigida won de massastart bij de vrouwen. Ze versloeg na zestien ronden de Canadese Ivanie Blondin en de Russin Elizaveta Goloebeva. De nieuwkomers Evelien Vijn en Robin Groot eindigden in het peloton. Ze hadden zich via de halve finales knap geplaatst voor de eindstrijd.

Irene Schouten en Marijke Groenewoud, tot aan Calgary de nummers 2 en 3 in het wereldbekerklassement, sloegen de vierde wereldbeker in Canada over. Blondin bleef aan de leiding in de wereldbekerstand.