Controversiële zege Brazilië ondanks weergaloze omhaal Colombia

De Seleção stond tegen Colombia lang op achterstand door een doelpunt van Luis Diaz, die al in de 10e minuut de score opende met een prachtige omhaal. Na een voorzet vanaf rechts joeg hij de bal op spectaculaire wijze tegen de touwen.

Lang leek die treffer genoeg voor de zege. Het gastland kwam pas in de 78e minuut op gelijke hoogte via Roberto Firmino. De Colombianen beklaagden zich na die goal bij scheidsrechter Néstor Pitana, omdat in de aanloop naar die treffer de bal tegen de Argentijnse arbiter aan was gekomen. Normaal gesproken wordt het spel dan stilgelegd en volgt een scheidsrechtersbal. Pitana liet echter doorgaan, waarna Firmino de 1-1 binnenkopte. Ook na bestudering van de videobeelden liet de Argentijn, die in 2018 de WK-finale floot, de treffer staan.

Mede daardoor werden er flink wat minuten bijgeteld door de arbitrage. In de 10e minuut van de blessuretijd kopte Casemiro uit een hoekschop van Neymar de winnende treffer voor Brazilië binnen: 2-1. Voor het doorstoten naar de volgende ronde maakte het niet uit. Beide landen zijn reeds verzekerd van een plek in de kwartfinale.

In dezelfde groep verspeelde Ecuador een voorsprong van 2-0 tegen Peru: 2-2. Sergio Peña van FC Emmen had een basisplaats bij Peru, zijn clubgenoot Miguel Araujo viel in de slotfase in. Beide landen moeten hun plek bij de laatste acht nog veiligstellen.