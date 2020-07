Neuer in verlegenheid na meezingen lied van omstreden band

Het gaat om Lijepa li si, dat zoiets als ’jij bent mooi’ betekent. Het nummer is gezongen door Marko Perkovic, beter bekend als Thompson. Die liet in het verleden doorschemeren er nazisympathieën op na te houden.

Neuer zingt mee, maar het is we de vraag of de 34-jarige doelman precies weet wat voor een lied hij aan het zingen is. Een woordvoerder van Neuer verklaart tegenover Bild Zeitung dat de Duitser de Kroatische taal niet machtig is.

Neuer is in Kroatië op vakantie met zijn keeperstrainer Toni Tapalovic , die afkomstig is uit het land. De beelden van Neuer zijn gemaakt in een bar in Dubrovnik. De slectie van Bayern kreeg onlangs twee weken vakantie na het binnenslepen van de landstitel en de DFB Pokal. Binnenkort doet de ploeg van Hansi Flick een gooi naar de eindzege in de Champions League.