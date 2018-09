Xavi laakt Real en Lopetegui

"Dit was niet het juiste moment", aldus Xavi, die tegenwoordig uitkomt voor Al Sadd in Qatar, tegenover Radio Marca.

Lopetegui werd woensdag, één dag nadat bekend werd dat hij na het WK aan de slag bij Real Madrid, ontslagen als bondscoach. De Spaanse voetbalbond werd pas vijf minuten voor de bekendmaking van de overgang op de hoogte gebracht.

Lopetegui had zijn contract vorige maand nog met twee jaar verlengd. Technisch directeur Fernando Hierro is naar voren geschoven als nieuwe bondscoach.

Xavi hoopt stiekem dat de chaos in het Spaanse kamp tot iets goeds leidt. "Je weet het niet. We hebben spelers die alles al hebben meegemaakt in hun carrière. Aan leiderschap zal het ook niet ontbreken met Sergio Ramos, Gerard Piqué en Andrés Iniesta. De situatie is niet ideaal, maar aan de andere kant kan het de ploeg ook verenigen."

Spanje begint het WK vrijdag met een duel met Portugal. Later in de groepsfase staan nog wedstrijden met Iran en Marokko op het programma.

