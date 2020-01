Alan Pardew kent ’Haags kwartiertje’ nog niet

De nieuwe hoofdcoach van ADO Den Haag Alan Pardew tijdens de presentatie in het Cars Jeans Stadion. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De entree van Alan Pardew als nieuwe trainer van ADO Den Haag is niet onopgemerkt voorbij gegaan. De media-belangstelling was groot met onder andere twaalf cameraploegen, waaronder ook het Engelse Sky Sports. Pardew, die in de Premier League heeft gewerkt bij clubs als Newcastle United, West Ham United, Southampton en Crystal Palace, is benieuwd hoe het is om in het buitenland aan de slag te gaan.