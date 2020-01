Sport Kort: Golfer Joost Luiten geeft goede start weg

Golf: Luiten geeft goede start weg in Dubai

10.50 uur Golfer Joost Luiten heeft de eerste ronde van de Dubai Desert Classic afgelegd in 72 slagen, precies het baangemiddelde. De 34-jarige Rotterdammer wist op zijn eerste negen holes drie birdies te slaan, maar hij gaf zijn mooie uitgangspositie weer uit handen. Met drie bogeys op de laatste zes holes eindigde hij op par.

Luiten moest al vroeg in actie komen op de banen van de Emirates Golf Club in Dubai. Hij staat met zijn rondje par voorlopig op de gedeelde 25e plaats, maar heel wat golfers zijn nog bezig of moeten zelfs nog beginnen aan hun eerste omloop.