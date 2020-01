Sport Kort: Hekman wint op Weissensee

Roeien: Aegon stopt als hoofdsponsor KNRB

16.07 uur: Aegon stopt na de Olympische Spelen van Tokio als hoofdsponsor van de nationale roeibond KNRB. De verzekeraar, eerder onder meer jarenlang als sponsor aan de schaatsbond verbonden, gaat zich na de zomer meer richten op maatschappelijke projecten. Aegon was sinds 2008 actief in de roeisport en werd in 2010 hoofdsponsor van de KNRB.

"Aegon heeft een enorme bijdrage geleverd aan de positieve ontwikkeling van de roeisport in ons land", zegt Rutger Arisz, voorzitter van de KNRB. "Dat gaat van steun op verenigingsniveau tot het faciliteren van het Aegon Nationaal Roeiteam. In alle geledingen van het roeien zijn we Aegon dankbaar voor de wijze waarop zij onze sport hebben omarmd. Mede daardoor kunnen wij vol vertrouwen naar de toekomst kijken en hebben wij nieuwe partners veel te bieden."

Topman Maarten Edixhoven van Aegon zegt met pijn in het hart afscheid te nemen van de roeisport. "Maar we hebben nu een bewuste keuze gemaakt om ons na dit jaar nog meer te richten op maatschappelijke projecten." Het afscheid wordt op 12 september gevierd met een groot roeievenement.

Joost Luiten Ⓒ EPA

Golf: Luiten geeft goede start weg in Dubai

15.24 uur: Golfer Joost Luiten heeft de eerste ronde van de Dubai Desert Classic afgelegd in 72 slagen, precies het baangemiddelde. De 34-jarige Rotterdammer wist op zijn eerste negen holes drie birdies te slaan, maar hij gaf zijn mooie uitgangspositie weer uit handen. Met drie bogeys op de laatste zes holes eindigde hij op par.

Luiten moest al vroeg in actie komen op de banen van de Emirates Golf Club in Dubai. Zijn ronde par was uiteindelijk goed voor de gedeeld 30e plaats.

De Nederlandse golfer heeft vijf slagen meer dan de Belg Thomas Pieters. Die kwam ondanks een slechte start met een double bogey en een bogey na acht birdies uit op 67 slagen. Pieters ligt één slag voor op de Amerikaan David Lipsky en twee slagen op een groep van twaalf golfers.

De Dubai Desert Classic maakt deel uit van de Europese Tour. Luiten begon zijn seizoen vorige week in Abu Dhabi, waar hij afgelopen jaar derde was geworden. De Nederlandse golfprof kwam nu niet verder dan de gedeelde 42e positie, dertien slagen achter de Engelse winnaar Lee Westwood.

Schaatsen: Hekman en Groenewoud winnen op Weissensee

14.53 uur: Marathonschaatser Gary Hekman heeft de eerste KPN Grand Prix op het natuurijs op de Weissensee op zijn naam geschreven. De schaatser van AB Vakwerk was na 82,5 kilometer op het Oostenrijkse ijs de snelste van een grote groep van zo'n dertig schaatsers en schreef voor de derde keer de Aart Koopmans Memorial op zijn naam. De 31-jarige schaatser uit Gramsbergen versloeg Mart Bruggink en zijn AB Vakwerk-ploeggenoot Evert Hoolwerf.

Marijke Groenewoud had eerder op de dag de zege bij de vrouwen gepakt. De 20-jarige Friezin van Team ZiuZ kon in de slotronde afwachten hoe Carien Kleibeuker van het samenwerkende Royal A-ware het peloton terugbracht naar de drie koplopers, Jade van der Molen, Pien Keulstra en Merel Bosma. Groenewoud troefde vervolgens in de sprint na 60,5 kilometer Manon Kamminga en Aggie Walsma af.