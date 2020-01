Sport Kort: Hockeysters maar één keer tegen VS na sterfgeval

Hockey: Hockeysters maar één keer tegen VS na sterfgeval

22.54 uur: Het tweeluik van de Nederlandse hockeysters tegen de Verenigde Staten in het kader van de Pro League is teruggebracht tot één duel. Vanwege het overlijden van teammanager Larry Amar van de Amerikaanse ploeg hebben de internationale hockeybond FIH, de Nederlandse bond KNHB en USA Field Hockey besloten de eerste wedstrijd die vrijdag zou worden gespeeld te schrappen.

Beide teams treffen elkaar nu alleen zondag in Chapel Hill, North Carolina. Met het afgelasten van de eerste wedstrijd willen de betrokken bonden eer betonen aan Amar en de Amerikaanse speelsters wat extra tijd gunnen het verlies te verwerken. Zoals de regels voorschrijven, zijn bij die ene wedstrijd nu dubbele punten te verdienen.

Oranje heeft al twee duels gespeeld in de landencompetitie. De ploeg van bondscoach Alyson Annan was twee keer te sterk voor China.

Waterpolo: Waterpolosters tegen Hongarije om brons

20.54 uur: De Nederlandse waterpolosters spelen zaterdag op het Europees kampioenschap in Boedapest om het brons tegen Hongarije. Het gastland verloor in de halve finale van Spanje met 11-10.

Spanje speelt om het goud tegen Rusland, dat in de halve finales met 11-10 won van Nederland na strafworpen. De Russische ploeg kan zich als finalist ook opmaken voor de Olympische Spelen in Tokio. Spanje was al zeker van een ticket naar Tokio.

Nederland is in Boedapest onttroond als Europees kampioen. De ploeg van bondscoach Arno Havenga won twee jaar geleden de titel. Hongarije was in 2016 Europees kampioen.

Oranje moet in maart naar Italië voor een olympisch kwalificatietoernooi. Daar zijn de laatste twee startbewijzen voor Tokio te winnen.

Wielrennen: Meer geld voor dopingcontroles bij vrouwen

17.42 uur: Het aantal wielrensters uit de wereldtop dat vaker op doping wordt gecontroleerd, neemt de komende jaren fors toe. Dit jaar komen 53 rensters in de zogeheten ’registered testing pool’, tegen 29 rensters in 2019. Het aantal gecontroleerde rensters via dit systeem stijgt in 2021 naar 65 en in 2022 naar 74.

De internationale wielrenunie UCI heeft 10.000 euro per team vrijgemaakt voor het versterken van het antidopingprogramma, dat is gericht op de acht professionele teams uit de WorldTour. De teams investeren zelf ook 10.000 euro, zodat ieder team een antidopingbudget heeft van 20.000 euro.

Behalve dat meer wielrensters vaker gecontroleerd zullen worden en ook steeds hun verblijfplaatsen (whereabouts) moeten opgeven, zullen er ook vaker dopingcontroles plaatsvinden. Sowieso tijdens alle koersen uit de WorldTour, maar ook tijdens trainingskampen. Bovendien worden bloedmonsters voorafgaand en tijdens wedstrijden afgenomen voor het biologisch paspoort van de rensters.

Snowboarden: Maas zesde op slopestyle in Seiser Alm

17.20 uur: Snowboardster Cheryl Maas is bij de wereldbekerwedstrijd slopestyle in het Italiaanse Seiser Alm als zesde geëindigd. De 35-jarige Nederlandse snowboardster kwam in haar beste van twee runs tot 64,86 punten. Het is de beste prestatie van Maas dit seizoen.

De zege in Seiser Alm ging met 73,48 punten naar de Australische Tess Coady. Zij bleef de Britse Katie Ornerod en de Canadese Brooke Voigt voor. De Belgische Loranne Smans eindigde net naast het podium als vierde.

In november vorig jaar eindigde Maas in het Italiaanse Modena als achtste op een wereldbekerwedstrijd Big Air. Bij de slopestylewedstrijd in het Zwitserse Laax was ze deze maand 22e geworden.

Roeien: Aegon stopt als hoofdsponsor KNRB

16.07 uur: Aegon stopt na de Olympische Spelen van Tokio als hoofdsponsor van de nationale roeibond KNRB. De verzekeraar, eerder onder meer jarenlang als sponsor aan de schaatsbond verbonden, gaat zich na de zomer meer richten op maatschappelijke projecten. Aegon was sinds 2008 actief in de roeisport en werd in 2010 hoofdsponsor van de KNRB.

„Aegon heeft een enorme bijdrage geleverd aan de positieve ontwikkeling van de roeisport in ons land”, zegt Rutger Arisz, voorzitter van de KNRB. „Dat gaat van steun op verenigingsniveau tot het faciliteren van het Aegon Nationaal Roeiteam. In alle geledingen van het roeien zijn we Aegon dankbaar voor de wijze waarop zij onze sport hebben omarmd. Mede daardoor kunnen wij vol vertrouwen naar de toekomst kijken en hebben wij nieuwe partners veel te bieden.”

Topman Maarten Edixhoven van Aegon zegt met pijn in het hart afscheid te nemen van de roeisport. „Maar we hebben nu een bewuste keuze gemaakt om ons na dit jaar nog meer te richten op maatschappelijke projecten.” Het afscheid wordt op 12 september gevierd met een groot roeievenement.

Joost Luiten Ⓒ EPA

Golf: Luiten geeft goede start weg in Dubai

15.24 uur: Golfer Joost Luiten heeft de eerste ronde van de Dubai Desert Classic afgelegd in 72 slagen, precies het baangemiddelde. De 34-jarige Rotterdammer wist op zijn eerste negen holes drie birdies te slaan, maar hij gaf zijn mooie uitgangspositie weer uit handen. Met drie bogeys op de laatste zes holes eindigde hij op par.

Luiten moest al vroeg in actie komen op de banen van de Emirates Golf Club in Dubai. Zijn ronde par was uiteindelijk goed voor de gedeeld 30e plaats.

De Nederlandse golfer heeft vijf slagen meer dan de Belg Thomas Pieters. Die kwam ondanks een slechte start met een double bogey en een bogey na acht birdies uit op 67 slagen. Pieters ligt één slag voor op de Amerikaan David Lipsky en twee slagen op een groep van twaalf golfers.

De Dubai Desert Classic maakt deel uit van de Europese Tour. Luiten begon zijn seizoen vorige week in Abu Dhabi, waar hij afgelopen jaar derde was geworden. De Nederlandse golfprof kwam nu niet verder dan de gedeelde 42e positie, dertien slagen achter de Engelse winnaar Lee Westwood.

Schaatsen: Hekman en Groenewoud winnen op Weissensee

14.53 uur: Marathonschaatser Gary Hekman heeft de eerste KPN Grand Prix op het natuurijs op de Weissensee op zijn naam geschreven. De schaatser van AB Vakwerk was na 82,5 kilometer op het Oostenrijkse ijs de snelste van een grote groep van zo’n dertig schaatsers en schreef voor de derde keer de Aart Koopmans Memorial op zijn naam. De 31-jarige schaatser uit Gramsbergen versloeg Mart Bruggink en zijn AB Vakwerk-ploeggenoot Evert Hoolwerf.

Gary Hekman wint de Aart Koopmans Memorial. Ⓒ Timsimaging

Marijke Groenewoud had eerder op de dag de zege bij de vrouwen gepakt. De 20-jarige Friezin van Team ZiuZ kon in de slotronde afwachten hoe Carien Kleibeuker van het samenwerkende Royal A-ware het peloton terugbracht naar de drie koplopers, Jade van der Molen, Pien Keulstra en Merel Bosma. Groenewoud troefde vervolgens in de sprint na 60,5 kilometer Manon Kamminga en Aggie Walsma af.