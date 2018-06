'Oudje' El Hadary voelt zich pas 20 jaar

El Hadary staat op het punt Faryd Mondragon af te lossen. De oud-doelman van Colombia was op het vorige WK in Brazilië 43 jaar en drie dagen oud toen hij zijn laatste duel op een WK speelde. El Hadary dacht vijf jaar geleden dat zijn loopbaan als international voorbij was toen de toenmalige bondscoach Bob Bradley hem passeerde. Héctor Cúper, de huidige trainer van Egypte, geeft zijn doelman voorlopig al zijn vertrouwen.

„Voor mij is leeftijd maar een getal op papier", zegt de Egyptische veteraan. „Ik heb met drie generaties gespeeld, maar voel me eigenlijk nog steeds slechts twintig jaar jong."