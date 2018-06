WK-ganger Boateng baalt van uitspraken Rummenigge

Rummenigge onthulde eerder in de week dat Boateng na het WK wil vertrekken en dat de Duitse kampioen bereid is mee te werken aan een transfer. De 29-jarige verdediger werd in het basiskamp van de 'Mannschaft' in Rusland geconfronteerd met die uitspraken.

,,Ik ben nu bij de nationale ploeg, het WK staat voor de deur'', bromde Boateng. ,,Dat is het enige wat nu telt voor mij. Al het andere is niet interessant. Ik heb ook geen idee wat de voorzitter allemaal heeft gezegd.'' Rummenigge had een dag eerder laten optekenen dat Boateng groen licht heeft gekregen voor een vertrek. ,,Als er een club komt waar Jérôme naartoe wil, dan zullen wij daaraan meewerken.''

Boateng speelt sinds 2011 bij Bayern München, waarmee hij zes keer landskampioen werd. Met de nationale ploeg veroverde de verdediger in 2014 de wereldtitel. Het contract van Boateng in München loopt tot medio 2021.