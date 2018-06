Frank de Boer: ’We geloofden er niet in’

„In 1998 lukte het bijna om de wereldtitel te pakken”, vertelde de inmiddels 48-jarige Noord-Hollander. „We waren destijds outsiders, alhoewel we een fantastische generatie spelers hadden. We baalden er achteraf enorm van. Als we er echt in hadden geloofd dat we de beste ploeg hadden, dan hadden we die penaltyreeks wel gewonnen of het zelfs in de reguliere speeltijd afgemaakt.”

In de beslissende penaltyserie miste Brazilië niet één keer. Namens Nederland misten Ronald de Boer en Phillip Cocu. Dennis Bergkamp en De Boer schoten wel raak. „We hoorden bij de beste ploegen, maar we geloofden daar alleen niet in. Na afloop hoorde ik van de Franse spelers, zoals Marcel Desailly, dat zij heel erg blij waren dat wij van Brazilië verloren. Frankrijk was blij dat ze niet tegen Oranje hoefden.”

In de finale diende Brazilië als kanonnenvoer voor de Fransen. Dankzij twee doelpunten van Zinedine Zidane en een treffer van Emanuel Petit zegevierde Frankrijk met 3-0. Een ongemotiveerd Nederland ging in de troostfinale met 2-1 onderuit tegen Kroatië.