Egypte rekent op ’Egyptische Messi’

De topschutter van Liverpool start op zijn 26e verjaardag volgens bondscoach Héctor Cúper zo goed als zeker in de basis. ,,Het gaat prima met Mo, hij herstelt heel goed'', zei Cúper in het stadion van Jekaterinenburg. ,,We zijn heel optimistisch dat hij kan meedoen.''

Salah raakte vorige maand in de verloren finale van de Champions League tegen Real Madrid (1-3) geblesseerd aan zijn schouder, na een duel met Sergio Ramos. De Egyptische voetbalfans vreesden even dat hun sterspeler het WK zou moeten missen. De schade bleek echter mee te vallen en Salah sloot deze week aan bij de groepstraining. De aanvaller was met 44 doelpunten de grote man bij Liverpool en op het WK hoopt heel Egypte dat Salah weer kan uitblinken.

De 'Farao's' doen voor het eerst sinds 1990 weer mee aan het WK. Egypte begon toen met een gelijkspel (1-1) tegen het Nederlands elftal, destijds de kampioen van Europa. De Noord-Afrikanen bleven met twee punten steken in de groepsfase.

,,We hebben nu een van de beste spelers ter wereld in ons midden'', zei Cúper. ,,Salah is de Egyptische Messi, maar we kunnen niet alleen op hem vertrouwen. Natuurlijk is Mo de ster. Maar het is ook mogelijk dat de doelman of een verdediger opstaat om ons te redden.''

Essam El Hadary (links) Ⓒ AFP

Die doelman is Essam El Hadary, die naast Cúper aanschoof bij de persconferentie. El Hadary wordt tegen Uruguay met 45 jaar en 151 dagen de oudste speler ooit op het WK. De keeper lost dan de Colombiaan Faryd Mondragón af, die tijdens het vorige WK 43 jaar en drie dagen oud was toen hij in de laatste groepswedstrijd tegen Japan even mocht invallen.