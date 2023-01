Gakpo node gemist bij punten morsend PSV

Koploper Feyenoord heeft morgen in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht de gelegenheid om PSV op een achterstand van vijf punten te zetten. PSV is door het gelijkspel wel opgeklommen naar de tweede plaats met een totaal van 31 punten, want voor aanvang van de wedstrijd stonden maar liefst vier teams op 30 punten, maar Ajax kan de Eindhovenaren daar bij winst op NEC zondag weer vanaf stoten.

Stroeve eerste helft

De eerste officiële wedstrijd van het post-Gakpo-tijdperk viel niet alleen qua resultaat maar ook qua spelniveau tegen. PSV legde een stroeve eerste helft op de mat. Het tempo lag laag en de creativiteit was ver te zoeken. Van Nistelrooy had zoals verwacht gekozen voor Anwar El Ghazi en Noni Madueke op de vleugels en een middenveld met Xavi Simons en Joey Veerman, spelers die veel voetballend vermogen hebben en in de kleine ruimte uit de voeten kunnen, maar na een beginfase met enkele gevaarlijke momenten voor PSV bleef Sparta eenvoudig overeind.

De verrassende nummer zes van de ranglijst stond goed georganiseerd en kwam er af en toe soepel combinerend uit. Er waren kansjes voor Tobias Lauritsen en Adil Auassar, maar in beide gevallen kon PSV-doelman Walter Benitez simpel vangen. De beste Sparta-kans was voor Sven Mijnans na goed afleggen van Lauritsen. Wellicht vanwege de lengte van de Noorse spits had Van Nistelrooy centraal achterin de voorkeur gegeven aan Jarrad Branthwaite, waardoor André Ramalho die tegen AC Milan nog aan de aftrap had gestaan, op de bank begon. Daar zat ook WK-ganger Erick Gutierrez, die de laatste drie competitieduels voor de winterstop nog in de basis was begonnen.

Voorzetten bereiken geen doel

Aan Eindhovense zijde waren er een paar gevaarlijke lage voorzetten die niemand bereikten en schietkansen voor Veerman en Madueke. De Volendamse middenvelder, die buiten de WK-selectie was gevallen, slaagde er niet in om met de nieuwe bondscoach Ronald Koeman en diens assistent Erwin Koeman op de tribune een onvergetelijke indruk te maken. Veerman was wel veel aan de bal, maar de finesse in zijn spel ontbrak.

Als het uit open spel moeizaam liep, had PSV in de eerste seizoenshelft Gakpo, die met zijn goede trap dreiging wist te creëren uit dode spelhervattingen. Ook op dat grote wapen heeft PSV met het vertrek van de sterkhouder ingeleverd, al zijn er met Veerman en El Ghazi nog altijd spelers in de selectie met een goede trap en blijft Luuk de Jong met het hoofd een klasse apart.

Guus Til viel in bij PSV, maar kon het verschil niet maken. Ⓒ ANP/HH

Tempo opgeschroefd

PSV speelde na rust in een hoger tempo, maar het vernuft bleef ver te zoeken. In de 68e minuut wisselde Van Nistelrooy zijn twee offensieve middenvelders Simons en Veerman en met Guus Til en Gutierrez bracht hij vers bloed in de ploeg. Door de komst van Gutierrez kon Sangaré zichzelf aanvallend meer laten gelden. Til kende een prima rentree. Na een goede aanvalscombinatie met Noni Madueke op de rechterflank stuitte laatstgenoemde op de achterlijn op Sparta-doelman Nick Olij.

Druk opgevoerd

PSV ontwikkelde steeds meer druk op het doel van Sparta, maar de bal viel steeds net niet goed. Even leek de verlossende goal vanaf de strafschopstip te komen. Mica Pinto verdedigde nogal onhandig en miste de bal en tikte Jordan Teze aan. De PSV’er ging gretig naar de grond. Scheidsrechter Sander van der Eijk werd door de VAR naar de kant geroepen, maar zag er ook bij het bekijken van de beelden geen strafschop in. PSV zette een slotoffensief in, maar verder dan een nogal wild geschoten doelpoging van Madueke kwam het team van Van Nistelrooy niet, zodat de eerste deceptie van 2023 een feit was. PSV krijgt wel snel de kans op revanche, want dinsdag staat hetzelfde affiche weer op het programma, maar dan in de KNVB-beker en op Het Kasteel.