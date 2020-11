Buitenlands voetbal: Sassuolo koploper Serie A, hattrick Mateta

Sassuolo is nog altijd ongeslagen. De ploeg van trainer Roberto De Zerbi heeft na acht competitiewedstrijden 18 punten. AC Milan heeft een punt minder, maar komt zondagavond nog in actie tegen Napoli.

De Vrij

Met Stefan de Vrij als invaller won Internazionale met 4-2 van Torino. De Milanezen vochten zich in het laatste half uur mede door twee doelpunten van spits Romelu Lukaku terug van een achterstand van 2-0. Namens de bezoekers scoorden Simone Zaza en Cristian Ansaldi. Alexis Sánchez maakte na ruim een uur de aansluitingstreffer, waarna Lukaku zijn ploeg aan een voorsprong hielp. Lautaro Martínez tekende voor de laatste treffer. De ploeg van trainer Antonio Conte heeft 15 punten en staat vijfde.

Karsdorp

AS Roma nestelde zich met een 3-0-zege op Parma in de top van de Serie A. De ploeg van trainer Paulo Fonseca maakte alle doelpunten in de eerste helft. Borja Mayoral en tweemaal Henrikh Mkhitaryan verzorgden de treffers. Rick Karsdorp deed de hele wedstrijd mee. De Romeinen staan met 17 punten derde.

La Liga Real Sociedad blijft koploper

Real Sociedad heeft de koppositie in de Spaanse voetbalcompetitie behouden. De ploeg uit San Sebastian, donderdag tegenstander van AZ in de Europa League, versloeg Cádiz met 1-0 dankzij een doelpunt van Alexander Isak, de Zweed die twee seizoenen geleden voor Willem II uitkwam. Het was de zesde competitiezege op rij voor Sociedad dat 3 punten meer heeft dan Atlético Madrid. Die ploeg heeft wel twee duels minder gespeeld.

Bij Sociedad draait veel om spelmaker David Silva en de Belgische aanvaller Adnan Januzaj. Kansen creëerde de ploeg in Cádiz genoeg, maar de afwerking was onvoldoende. Doelpunten van Isak en Mikel Merino werden bovendien afgekeurd. De beslissende treffer viel in de 66e minuut. Isak kopte tussen drie verdedigers raak uit een voorzet van Januzaj.

Jean-Philippe Mateta was goed voor drie treffers. Ⓒ BSR Agency

Bundesliga: Hattrick Mateta helpt Mainz aan eerste zege

FSV Mainz heeft dankzij een 3-1-zege bij SC Freiburg de laatste plaats in de Bundesliga verlaten. De club waar Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius onder contract staan leidde bij rust al met 3-0. Alle doelpunten werden gemaakt door de Fransman Jean-Philippe Mateta, een officiële hattrick. Het was de eerste overwinning van het seizoen voor Mainz.

Boëtius verzorgde de assist bij de derde treffer. Net als St. Juste stond de oud-Feyenoorder in de basis bij de ploeg die in de zeven voorgaande duels slechts 1 punt had gepakt. Na ruim een uur deed aanvaller Nils Petersen iets terug namens de thuisploeg, waar voormalig AZ'er Guus Til de laatste minuten nog even meedeed.

Freiburg zag Mainz tot op 2 punten naderen.