Queiroz: ’Iran een dappere ploeg’

Iran doet voor de vijfde keer mee aan het WK. Het land kwam nooit verder dan de groepsfase. De ploeg heeft twee spelers uit de eredivisie, namelijk topscorer Alireza Jahanbakhsh van AZ en Reza Ghoochannejhad van sc Heerenveen.

Queiroz: ,,We hebben een groot aantal jonge spelers met veel kwaliteiten, we spelen met durf. We genieten ook van de druk die meedoen op ons afroept. Niemand hoeft te twijfelen aan onze verwachtingen en die zijn groot.''

Iran treft na Marokko ook nog oud-wereldkampioen Spanje en Europees kampioen Portugal in de poule. ,,De wedstrijd tegen Marokko is meteen een cruciale. Voor beide teams is een overwinning noodzakelijk.''