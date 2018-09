Poetin opent WK voetbal in Moskou

Hij sprak in het Olympisch Stadion Loezjniki het publiek toe in het Russisch. Daarna hield ook voorzitter Gianni Infantino van de wereldvoetbalbond FIFA een korte toespraak, zowel in het Engels als in het Russisch.

De Britse popster Robbie Williams ging eerder in de compacte openingsceremonie van start met zijn hit 'Let me entertain you'. Daarna voegde de Russische operazangeres Aida Garifoellina zich bij hem op het podium en zongen ze onder meer gezamenlijk 'Angels'. Tijdens die hit van Williams vervulde de Braziliaanse oud-international Ronaldo een kleine rol op het veld. Ook werden de vlaggen van de 32 deelnemende landen binnengebracht.

Om 17.00 uur begint het openingsduel tussen gastland Rusland en Saudi-Arabië.