Rusland volgt Brazilië op

Rusland juicht na weer een goal. Ⓒ REUTERS

MOSKOU - Rusland is verrassend goed begonnen aan het WK voetbal in eigen land. De thuisploeg was , met de Russische president Vladimir Poetin als een van de 80.000 toeschouwers, met liefst 5-0 te sterk voor Saudi-Arabië. Dat is een recordscore voor een openingswedstrijd van het WK.