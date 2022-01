Premium Het beste van De Telegraaf

Olympische sporters met uiterste voorzichtigheid op weg naar China Zó vloog TeamNL met ’Orange Pride’ naar Peking: witte pakken en strikte tweedeling

Door Hans Ruggenberg en Willem Held Kopieer naar clipboard

De equipe van TeamNL is in het vliegtuig strikt gescheiden van de andere passagiers.

AMSTERDAM - ’Gereserveerd voor TeamNL’. Dat staat in het Engels op de deur van de toiletten vlak voor rij 30 in deze Boeing 777. Dit is niet zomaar een vliegtuig, maar de grootste ’kist’ van de KLM-vloot die deels oranje is gespoten en daarom de naam ’Orange Pride’ heeft gekregen.