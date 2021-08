Video: Sep Vanmarcke in afdaling omvergekegeld door collega-vluchter

De Belg van Israel Start-Up Nation behoorde tot de vlucht van de dag en piepte er op een bepaald moment zelfs nog tussenuit met de Spanjaard Daniel Navarro van Burgos-BH en de Fransman Nicolas Prodhomme van AG2R Citroën Team. Het trio hield echter niet lang stand, vooral omdat Navarro een bocht verkeerd inschatte en Vanmarcke omverkegelde.

Waar Navarro (twaalfde) en Prodhomme (negende) zich vooraan wisten te handhaven, was bij Vanmarcke duidelijk de koek op na de val. Zichtbaar gehavend werd hij uiteindelijk ingehaald door peloton, waarna hij als 95e over de finish bolde, op ruim 24 minuten van winnaar Romain Bardet van Team DSM.

Achteraf was de ontgoocheling groot bij Vanmarcke. „Het voelde goed om in de aanval te gaan in deze Vuelta, tot ik langs achter onderuit werd gekegeld”, aldus de klassiekerspecialist op Instagram.

„Ik kreeg zo niet de kans om mijn finale te rijden. De conditie en motivatie zitten goed, maar het geluk is nog niet aan mijn kant geweest de voorbije twee weken. Alweer nieuwe wonden en kneuzingen om te helen.”