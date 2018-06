Ramos: ’Het is hier net een begrafenis’

Ramos stelde de buitenwereld verder wel gerust. ’’De spelersgroep toont geen gelatenheid. We zijn klaar voor het duel met Portugal vrijdag.”

’’Ik zou deze persconferentie graag beginnen met een glimlach”, opende Ramos.’’Dit is hier net een begrafenis, en dat terwijl vrijdag ons WK begint. De spelersgroep is er klaar voor. Iedereen heeft er zin in. Voor ons blijft het allemaal bij het oude. Wij mikken op de wereldtitel.”

Het Spaanse kamp werd woensdag opgeschrikt door het plotse ontslag van bondscoach Julen Lopetegui. Hij werd door bondsvoorzitter Luis Rubiales een dag later meteen aan de kant gezet, nadat bekend werd dat hij komend seizoen de opvolger werd van Zinédine Zidane als trainer van Real Madrid. Lopetegui werd vervolgens vervangen door Fernando Hierro.’

’’Persoonlijk vind ik het een moeilijk moment”, vervolgde Ramos. ’’Maar ik hou mijn vragen voor mezelf. Ik kan jullie verzekeren dat zulke problemen ook weer kansen bieden om nog te groeien. Dit gaat ons juist sterker maken. Verder moeten we als groep ook genieten van dit WK. Want voor je het weet, is het weer vier jaar wachten.”

Ook liet de verdediger zich nog uit over het treffen met zijn Real-ploeggenoot, Cristiano Ronaldo. Gezamenlijk won het prominente duo onder meer drie keer de Champions League op rij. In Rusland staan de twee kopmannen van Real Madrid echter tegenover elkaar. ’’Een tegenstander als Ronaldo vormt een grote uitdaging'', gaf Ramos toe. ’’Ik ben klaar voor hem.''

Spanje start vrijdagavond (20.00 uur) aan zijn WK. In Sotsji treft La Roja in een Iberische derby Europees kampioen Portugal.