Recordjager Cahill blij met Nederlandse coaches

Met Tim Cahill heeft Bert van Marwijk een bijzondere speler in zijn Australische selectie. De 38-jarige aanvaller gaat zijn vierde WK spelen en wist op elk van de drie voorgaande WK’s het doel te vinden. Als hij daar ook in Rusland in slaagt, evenaart hij de bijzondere prestatie die de legendarische Pelé en de Duitsers Uwe Seeler en Miroslav Klose in het verleden hebben geleverd.