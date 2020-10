Maxim Gullit met AZ mee naar Napoli

De AZ-trainer, die gisteren tot zijn verbijstering liefst dertien positief geteste spelers zag wegvallen, moest wel in de spelersvijver van Jong AZ vissen, omdat de smaken in zijn selectie op waren. Zo ontbreken onder andere Myron Boadu, Ron Vlaar, Timo Letschert en Zakaria Aboukhlal vanwege de corona-explosie voor het treffen in Napels.

De komst van Maxim Gullit naar Campanië zal de harten van de Napolitaanse (én Milanese!) voetbalfans harder doen kloppen. In de jaren tachtig was vader Ruud immers een wereldster en bezorgde hij AC Milan samen met ploeggenoot Marco van Basten in 1988 de eerste landstitel in negen jaar.

Il Tulipano Nero

Napoli, met Diego Armando Maradona in de gelederen, was destijds de grote concurrent van ‘Milan’, dat dankzij Silvio Berlusconi aan het begin stond van een daverende bloeiperiode, goed voor drie Europa Cups (voor landskampioenen) en twee wereldbekers.

Legendarisch was op 1 mei 1988 de 2-3 zege van Milan op Napoli in Stadio San Paolo, waarin zowel Maradona als Van Basten doel troffen, maar Gullit de ster van het veld was. Hoewel Napoli die dag de titel aan de rossoneri verspeelden, daalde er van de stampvolle tribunes een klaterend applaus neer op het veld.

Ruud Gullit in het shirt van AC Milan. Ⓒ HH/ANP

Tijs Velthuis

Dat de zoon van de heilig verklaarde Il Tulipano Nero, de zwarte tulp, wellicht speelminuten zal krijgen in de havenstad aan de, zal zeker niet ongemerkt voorbij gaan in Italië. Napoli, dat afgelopen weekend de vloer aanveegde met Atalanta (4-1), beschikt over een nagenoeg complete selectie. Alleen de Pool Piotr Zielinski en Macedoniër Eljif Elmas ontbreken vanwege het nieuwe coronavirus.

De jonge Gullit zal als stand-in voor linksback Owen Wijndal op de reservebank plaatsnemen, aangezien reserve-linksback Juan Familia-Castillo maandag eveneens positief werd getest. Naast Maxim Gullit (19) is in de Alkmaarse selectie ook een plekje ingeruimd voor de 18-jarige Tijs Velthuis uit Oldenzaal.

De voltallige selectie van AZ voor het duel met Napoli (donderdagavond, 18.55 uur): Bizot, Verhult, Evora; Svensson, Velthuis, Hatzidiakos, Martins Indi, Leeuwin, Wijndal, Gullit, Sugawara; Midtsjø, Koopmeiners, De Wit, Goudmijn; Stengs, Karlsson, Taabouni en Gudmundsson.