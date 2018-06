Bondscoach verwacht geen nieuw ’bijtincident’ Suarez

Suarez, spits van Barça die al sinds het begin van zijn voetbalcarrière regelmatig in het oog van de storm terechtkomt, werd op het WK in Brazilië vier jaar geleden nog uitgesloten en geschorst nadat hij de Italiaanse verdediger Giorgio Chiellini had gebeten. En dat was niet de eerste keer: eerder had hij al twee keer een tegenstander gebeten, wat alleen maar bijdroeg tot zijn reputatie van bad boy.

“Op zijn 31ste is Luis goed geïntegreerd in de aanval van Barcelona en is hij opengebloeid als speler én als mens”, zo zegt de 71-jarige Tabarez. “Wat in Brazilië gebeurd is, maakt deel uit van het echte leven. Het diende als les om volwassener te worden, niet alleen in het voetbal, maar ook in andere delen van zijn leven, zoals het familieleven.”

“Hij zit in de juiste gemoedstoestand voor deze wereldbeker en hij voldoet aan mijn verwachtingen. Naast een grote speler is hij ook intelligent en wij zullen dan ook een beroep doen op hem”, zo klonk het nog.