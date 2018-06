Brunel wint spectaculair

Eerder vandaag haalde het Nederlandse Team Brunel het Spaanse MAPFRE in op pure snelheid. Het verschil bleef ongelofelijk klein en de strijd daarmee bloedstollend spannend. Schipper Bouwe Bekking en zijn bemanning beschikten over stalen zenuwen en maakten de klus af. Bekking had immers van te voren gezegd één missie te hebben en dat was om voor de ‘rode boten’ te eindigen.

Dongfeng Race Team, de tweede rode boot, eindigde als vierde en komt daarmee op 64 punten. Na de finish in Den Haag mogen ze echter een bonuspunt toevoegen voor de beste afgelegde tijd in deze race en dat brengt ze virtueel op 65 punten. Het gevecht om de trofee is in de 45-jarige racegeschiedenis nog nooit zo spannend geweest. Team Brunel en MAPFRE beginnen op 21 juni met het gelijke aantal punten (65) aan de laatste etappe die op zondag 24 juni voor de haven van Scheveningen zal finishen.