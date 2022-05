De Graafschap en Eindhoven geven elkaar niets toe in eerste duel play-offs promotie

Door onze Telesportredactie

Danzell Gravenberch produceert de gelijkmaker. Ⓒ Pro Shots

Het eersteduel in de play-offs om promotie/degradatie heeft geen winnaar opgeleverd. In Doetinchem speelden De Graafschap en Eindhoven gelijk: 1-1. Over vier dagen is de return in Brabant.