Federer heeft zin in het WK voetbal

De huidige nummer twee van de wereldranglijst staat bekend als een groot voetbalfan en is vast van plan het WK in Rusland op de voet te volgen. „Ik verheug me er enorm op. Ondertussen is Zwitserland zo goed dat er om de twee jaar wel een EK of WK wordt gehouden waar het Zwitserse voetbalelftal van de partij is”, zegt Federer in Blick

De tennisgrootheid denkt evenwel niet dat Zwitserland ook wereldkampioen wordt. „Mijn favorieten zijn Brazilië, Spanje en Duitsland.”

Dat Zwitserland zijn openingswedstrijd zondag meteen tegen Brazilië speelt, zou in de ogen van Federer wel eens een nadeel kunnen zijn voor zijn landgenoten. „In deze groep kan alles gebeuren. Maar bij een EK of WK vind ik de groepsduels altijd erg slopend”, meent voetbalkenner Federer. „Als je niet goed begint, dan sta je meteen onder druk. Daarom moet je ook in het eerste duel een goed resultaat neerzetten om daarna als bevrijd te kunnen spelen.”