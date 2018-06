Tijd dringt voor verdedigers Rode Duivels

Aanvoerder Kompany viel twee weken geleden in de oefeninterland tegen Portugal uit met een liesblessure. Martinez nam de blessuregevoelige verdediger van Manchester City toch op in zijn WK-selectie, al heeft hij uit voorzorg met Laurent Ciman wel een mogelijke vervanger meegenomen naar Rusland. Vermaelen, die de laatste jaren ook zoveel wedstrijden miste door blessures, heeft last van zijn hamstring.

Martinez heeft tot 24 uur voor de wedstrijd tegen Panama de tijd om een geblesseerde speler te vervangen. Daarna mag hij niets meer wijzigen aan zijn selectie.

