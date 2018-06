LIVE EXTRA - Egypte zonder Salah

Salah, die vrijdag zijn 26e verjaardag viert, raakte vorige maand in de verloren finale van de Champions League tegen Real Madrid (1-3) geblesseerd aan zijn schouder in een duel met Sergio Ramos. De aanvaller hervatte deze week in Rusland de groepstraining.

Behalve Salah doet ook Essam El Hadary niet mee bij Egypte. De doelman had met 45 jaar en 151 dagen de oudste speler ooit op het WK kunnen worden, maar Cúper geeft de voorkeur aan de zestien jaar jongere keeper Mohamed El Shenawy.

Bij Uruguay begint Luis Suárez aan zijn 99e interland. De oud-speler van FC Groningen en Ajax maakte al 51 doelpunten voor zijn land. De spits van FC Barcelona heeft Edinson Cavani (42 treffers in 101 interlands) naast zich staan. De 71-jarige bondscoach Oscar Tabárez, die al sinds 2006 op de bank zit bij Uruguay, kiest verder voor bekende namen als doelman Fernando Muslera (97 interlands) en de verdedigers Diego Godin (116) en Martin Cáceres (76).

Scheidsrechter Björn Kuipers heeft de leiding over de wedstrijd in Jekaterinenburg, die om 14.00 uur Nederlandse tijd begint.